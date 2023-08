Loodusvaatlus ⟩ Aastate eest raie üle elanud metsad pakkusid üllatusi

Takkapihta olen aegade jooksul kokku juhtunud seenelistega, kes neid söögiseeneks ei oska arvatagi. Minu seeneretk päädis vaid mõne kollaka kukeseenega, kuigi tavaliselt leidub neid samblal suisa vaibana. Peaasi, et tormakalt neile peale ei astuks. Ju on nende aeg veel ees. Ülejäänud söögiseente puhul näis samuti, et augusti esimese poolega sarnast seeneaega tuleb taas pisut oodata.