Pärnu ja Pärnumaa üritused kolmapäeval, 30. augustil

Pärnu muuseumis püsiekspositsioon «11 000 aastat ajalugu – elamusi vanast ajast». Ajalooliste relvade ja turviste näitus «Kings and Guards». Avatud T–P 10–19.

Keskraamatukogus

In Graafika näitused: Temuri kHvingia «Homage to Kin-Dza-Dza – Homo Novus», «The Future Is Now», Toomas Kuusingu linoollõiked, skulptuurifestival «Vorm», Marko Kekishevi kureeritud Haapsalu graafilise disaini festivali näitused «Isikupära ’23 » ja «Tänapäeva Hollandi plakat».