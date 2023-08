Räägime ikka kangekaelselt automaksust, sest 120 miljonit tuleb kokku kraapida. See summa on koalitsioonileppes. Hea on pugeda rohepöörde ja kliimahulluse taha. Kliimaminister kinnitab, et autopark on vana ja teedele peavad tulema uued ja keskkonda säästvad sõidukid. Parem veel, kui elektrilised.