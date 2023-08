Pärnumaal kõige kauem kadunud olnud Lily, Marise ja Kuldari kohta ei ole viimastel aastatel politseile uut infot tulnud. Juhtumid on riiulis ja ootavad uusi juhtlõngu. Lääne prefektuuri tagaotsimise koordinaatori Rain Uibo sõnutsi on aga ka kümne aasta taguste juhtumite kohta tulnud politseile vihjeid ja korravalvurid on neid ka kontrollinud.