Büroomaailma ostujuhi Margus Rossi sõnutsi on hinnad mullusega võrreldes tõusnud keskmiselt 10–30 protsenti. “On ka tooteid, mille hind on samaks jäänud. Oleme valikusse lisanud odavamaidki alternatiive, et oleks eri hinnaklassi tooteid ja kooliks vajaliku saaks ka väiksema eelarvega tarbija,” lausus ta.