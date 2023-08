Teadlane kasvatab Paatsalus pärandsortide hulgas Kihnu kirjut kartulit

Ligemale 60 elanikuga Paatsalu küla jääb Lääneranna valda ning Kahvatu kõrtsi talu perenaine, doktorikraadiga ökoloog Angelika Portsmuth ütleb terekäe ulatamise järel, et õue pööravad võõrad otsivadki kõrtsi, söögikohta. Pealinnast pärit naine aga otsib asjatundlikke töömehi, kes konserveeriksid ajaloolise rajatise müürid, et need edasi ei laguneks. Tema mõte liigub kõrtsihoone taastamisele.