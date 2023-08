Sütevaka humanitaargümnaasiumi direktor Andres Laanemets avaldas oma kõnes heameelt, et koolipere on jälle kokku tulnud ja algab uus õppeaasta. Ta pani õpilastele südamele, et iga pingutus ja saavutus on väärt tunnustamist ja kõik hinded ei pea olema viied. “Unustage ära selline fraas nagu “alati saab paremini”,” ütles Laanemets. “Ei pea olema perfektsionist.”