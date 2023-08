Taskuhääling ⟩ Ohutust kooliteest: 15aastane koolitüdruk tõi esile murekoha, millele ajakirjanik ja politseinik ei osanud tähelepanu pöörata

Peamiselt jala koolis käiv neljandasse klassi minev Hugo Oliver on jutu põhjal ohutu liiklemise reeglitega hästi kursis. 15aastasel Laural on ette tulnud olukordi, kus ohud on temani jõudnud olenemata teadlikkusest. Ta tõstatab ka teema, millele ajakirjanik ega politseinik selle teema kontekstis tulla ei osanud: ahistamine ühistranspordis.