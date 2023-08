Vaikselt kolletuva rohu piiril meelitasid kummarduma isuäratavalt punased metsmaasikad. Suhu rändas maasikas, kaks ja lõpuks suisa mituteist. Kui ei teaks, et õhus on juba sügise hõngu, arvaks ekslikult, et metsmaasikad on ühtäkki lõpuks küpseks saanud. Ometi on käes aeg, mil tasub mõelda juba pohlade ja mõne aja pärast isegi jõhvikate korjamisele.