Taskuhääling ⟩ Andrus Aljas: Rahvusvaheline lennuühendus Pärnuga on väike ime

Kui eelmisel hooajal oli lennukite täitumus 60 protsendi ligi, siis seekord jäime 40 protsendi alla. Kuid sel aastal oli lennuhooaeg lühem. Kokku lendas Pärnu ja Helsingi vahet tuhatkond inimest. (2022. aasta suvehooajal lendas Pärnu–Helsingi liinil 1404 reisijat, toim.)

Kui me eeldame, et kõik lennureisijad olid turistid ja kulutasid oma puhkuse käigus Pärnus vähemalt 500 eurot või rohkemgi, võib öelda, et lennuliin tõi Pärnu linnale tulu umbes poole miljoni ja miljoni euro vahel. See on just see, mille pärast me seda teeme. Väga suure tõenäosusega poleks seda raha muidu siia piirkonda tulnud. Lendasid külastajad, kellele aeg on oluline ja kes ei taha teha pikka laeva- ja autoreisi.

Jah, kokkuvõttes oleks võinud paremini minna, aga kindlasti annab see lootust, et me jätkame. Tekitada kliendil seda tunnet, et Pärnussse on võimalik lennata, võtab aega.

Seega, lennuliiklusele me peale ei maksa?