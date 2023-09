Galerii ⟩ PromFest alustab üle aasta toimuvat festivali Endla laval oma 11. ooperiga

“Minu jaoks on “Tuhkatriinu” lugu üksindusest, inimsuhetest, perekonnast ja igatsusest jõuda sinna, kus sa parasjagu olla ei saa. Lootusest, et kuskil “seal” on rohi rohelisem, taevas sinisem, inimsuhted ilusamad ja armastus ehtne,” kirjeldas lavastaja Jüri Nael.

“Kes on PromFesti tegemistega varem kursis, see teab, et meie lavastused teevad tavatuks need noored lauljad, kes Klaudia Taevi nimelisel konkursil osalevad. Selle eest, et Eestis lavastatakse esimest korda üks eriline prantsuse ooper, tuleb tänada mulluse konkursi võitjat poola metsosopranit Zuzanna Nalewajekit, see ooper on tema valik. Ja kui millegi üle tõesti heameelt ehk isegi uhkust tunda, siis selle üle, et kõiki peaosi laulavad varasemad laureaadid,” tutvustas ooperit festivali kunstiline juht ja dirigent Erki Pehk.