Loodusvaatlus ⟩ Kotkapoeg mangus kilgates toitu

Ilmad on seni pakkunud käikudeks erisuguseid tingimusi: udu, silmi kissitama ajavat septembrikuist päikesepaistet, aga ka paduvihma ja tuult. Pikemaid tiire vihmakindlate riieteta ma ette ei raatsi võtta, sest tõenäosus, et mõni pea kohal liikuv pilv äkitselt vee valla laseb, on suur. Kihk looduses ringi liikuda on aga nende eri olude ja valguste ning peagi lisanduva värvimänguga aina hoogu juurde saanud.