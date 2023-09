Kadri Kõusaar avab kirjanduslike kohtumiste uue hooaja

Kõusaar on sündinud 8. septembril 1980. aastal Pärnus. Ta õppis 1987–1998 Tallinna Inglise kolledžis ja lõpetas 2003 Tartu ülikooli hispaania filoloogina, tudeerides 2003 kevadsemestri Bologna ülikoolis. Kõusaar on töötanud ajakirjanikuna nii ajaleheveergudel kui raadios ja televisioonis.

2007. aastal debüteeris Kõusaar mängufilmiga “Magnus”. See on esimene Eesti film, mis jõudnud Cannes’i filmifestivali ametlikku programmi (Un Certain Regard). “Magnus” osales edukalt kümnetel filmifestivalidel kogu maailmas, kuid Eestis jäi keelatuks skandaalse kohtuprotsessi tõttu.