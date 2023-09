Video ⟩ Ilmus uue Eesti lühifilmi treiler, peaosas astub üles Endla näitleja Nils Mattias Steinberg

Film toob vaatajateni eluga pahuksisse sattunud Jaani (Nils Mattias Steinberg), kes on psühhiaatriakliinikust vabanenud ja soovib oma eluviise muuta. Tema loomingulisus muusikuna on asendunud pideva narkootikumide tarbimisega. Tema diilerist ja sõltlasest sõber Tarmo (Miika Pihlak) on peavarjuta ja ööbib Jaani stuudios, kuid see toob endaga kaasa probleemi: Tarmol on maksmata võlg kohalikule sulile.