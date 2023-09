Gerda Kordemets ⟩ Kuni su külakool elab, elad sina ka

Tuleval aastal 170aastaseks saava põlise külakooli saatus pole ammu enam pelgalt rahaküsimus. Sellest on saanud rahva õiglustunde sügav riive, sümbol ja ühiskondliku valuläve mõõdupuu.

Metsküla kool on ikka olnud hea hariduse sümbol. Haridust, kus nutitelefoni näppimise asemel õpetatakse, kui tore on olla õues ja millised imed toimuvad looduses, tahame oma lastele me kõik.

Metsküla kool on nagu Kihnu kört, mida tuleb hoida ja säilitada õrnuse, hoole ja missioonitundega. See peabki olema kallis, sest see on nii väärtuslik!