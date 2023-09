Jõuan kitsukesele õuele, kus palktare seinas haigutab avali uks. Mustendavast avausest ebaledes sisse piiludes lööb näkku üllatuslikult soe õhk. Ainus valgusallikas paariruuduses ruumis on pliidi all hõõguv süsi. Minu hõikumisele vastab kusagil aeglaselt tiksuv kell. Kõik viitab sellele, et siinne elanik on läheduses ...