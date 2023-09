Sügisannid on valmimas ja Pärnu Postimees tegi taas turu-uuringut. Esile kerkis müüjate mure, et kaupa jagub, kuid ostjaid on vähe. Pea sajad kodanikud tõid omakorda sotsiaalmeedias artikli peale esile põhjused, miks nad enam turul ei käi. Mina toon välja oma “kümme” põhjust, miks ma jätkuvalt turul käin.