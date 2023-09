Reportaaž ⟩ Eesti kõige eakamate elanikega külas lihtsaid teid ei ole

Külla sisse sõites köitis meie pilke väärikas uue kuue saanud aidahoone. Uurime selle juures maad. Päris hoovile sõita ei tihka, jätame auto sissesõidutee äärde. Võõrast masinat on aga märgatud, küsiva näoga peremees tuleb teeotsa vastu. Parasjagu on tal pooleli telefonivestlus Tuneesias viibiva kaasaga. Paneb naise ootele, selgitamaks, kes on need hoovile tükkivad võõrad.