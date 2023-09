Korraks surub lõikuskuu lõpu päike ennast nähtavale, kuid pole lootustki, et kombainid sel päeval põldu pääseks.

“Kui räägime tänavusest, siis selles on mitme eri aasta koosmõju, halvad asjad on kokku langenud ja põllumajanduses väga suur tagasiminek: saagid on väikesed, ja ei saa sedagi koristada, hakkab tulema mahajäämus,” arutleb Urmet Kalden, maaülikooli haridusega agronoom.