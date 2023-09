Üllatusi on seekordne seenehooaeg pakkunud aga ridamisi. Paljud meist mäletavad augustialguse kuuseriisikauputust ja usinamad korjasid neid hinnatud seeni suisa vannide kaupa. Heal seeneaastal neid tegelasi metsa alla jagub, kuid erakordne on pigem asjaolu, et üldjuhul saame kuuseriisikaid korjata pigem augusti lõpus või septembri alguses.