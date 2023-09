Taskuhääling ⟩ COVID-19 uus vaktsiin jõudis kohale

“COVIDi puhul võime väita seda, et uute tüvede tekkimine ja viiruse muutumine suurendab selle viiruse kohanemisvõimet ja levikut. Samas muutub viirus ise järjest leebemaks. Kuna muteerumine võib minna ka teises suunas, ei saa täiesti välistada, et tuleb uus ja raske tüvi,” selgitas Juhkam.

Oht on suurem kaasuvate haigustega inimestele, üle 60 aasta vanustele ja krooniliste haigustega inimestele.

Kui varem oli vaktsiin terviseameti ampluaa, siis nüüd on sellega seonduv tervisekassa haldusalas. Kaitsepookimine COVIDi vastu on endiselt kõigile tasuta ja Eestisse on jõudnud uus vaktsiin, “Seal on arvestatud viimaseid levinud tüvesid, nii et võib küsida uuemat vaktsiini.”

Juhkami andmetel on Eesti ladudes varuks 465 805 vaktsiinidoosi, sealhulgas täiendatud Comirnaty vaktsiin.

Eestis on sel aastal kaitsepoogitud 11 816 inimest, pärnumaalasi on nende seas 629. “See ei ole väga suur hulk. Pigem on need üle 60aastased inimesed,” tõdes Juhkam.

Terviseametniku jutu järgi on praegu põhjust muretseda puukidega levivate haiguste pärast. “Kuna meie kliima on pidevas muutumises,on puukide arv kasvanud. Kasvab ka borrelioosi ja entsefaliiti nakatunute arv,” rääkis Juhkam ja kinnitas, et inimesed, kes looduses ja aias rohkem toimetavad, peaksid end kindlasti vaktsineerima.

Tõsi, vaktsiin aitab küll vaid entsefaliidi vastu, aga see on ka raskemate tagajärgedega.

Grippi on oodata oktoobris ja selle vastu vaktsineerimiseks on paslik aeg septembri lõpus.