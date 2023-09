Kuigi õues on veel mõnus ja soe vananaistesuvi, kogub sügis tasapisi hoogu. Sügis on saagikoristuse ja looduse värvikirevuse aeg. Küll käib aga südamest lausa jõnks läbi, kui mõtled, kuidas lehtede kolletamise aegu alustavad suure põrina saatel linnapildis saalimist lehepuhurite ja -imuritega varustatud naised ja mehed. Kogu sügisidüll on hetkega rikutud.