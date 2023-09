Vändra aleviku keskusele puhutakse sisse uus elu

“Vändra asula on kasvanud põhja suunas ja kaubandus on ajapikku liikunud Vanalt tänavalt eemale,” kommenteeris Põhja-Pärnumaa vallavanem Madis Koit. “Tänane Vana tänav on väheaktiivne, samal ajal suure potentsiaaliga tänav, mida ääristavad ajaloolised hooned.”