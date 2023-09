Intervjuu ⟩ Pärnu arestimajas surnud noormees proovis suure tõenäosusega uimastit esimest korda

Lääne ringkonnaprokuratuuri abiprokuröri Liisi Kisleri ja Lääne prefektuuri kriminaalbüroo juhi Margus Raspeli hinnangul võis arestimajas surnud noormehele saada saatuslikuks see, et ta polnud kogenud tarvitaja ega teadnud, kui suur kogus manustada.

Nüüd, mil ekspertiis on teinud kindlaks juulis Beach Grindilt Pärnu arestimajja viidud noormehe surma põhjuse ja sellega seotud üksikasjad, tõdeb juhtiv politseiametnik, et ehk oleks tõesti olnud õigem viia ta haiglasse, ehkki pole kindel, et ta seal oleks ellu jäänud.