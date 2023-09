Keskkonnaagentuur andis halvenevate ilmaolude tõttu hoiatuse

Sünoptik Kairo Kiitsak andis sotsiaalmeedias teada, et õhtul jõuab Läänemere lõunaosast läheneva osatsükloniga seotud tugev vihmasadu saartele ja Liivi lahe ümbrusse, kust see levib vastu ööd üle mandri kirde suunas, paiguti on äikest.