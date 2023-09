Spordiliidu juht Kaisa Kirikal, aastaks 2027 peaksid pärnumaalased liikuma rohkem kui eestlased keskmiselt. Kes selle sihi seadis?

Selle me seadsime kõik üheskoos: kohalikud omavalitsused Pärnumaalt, omavalitsusliit ja Pärnumaa arenduskeskus, spordiklubid. Info, mis me kogusime Pärnumaa spordiliidu arengukava koostamise käigus, osutas, et see on meie kõigi eesmärk.