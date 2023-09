Galerii ⟩ Sindist pärit Marie Ruumet järgnes 17aastaselt oma unistusele teisele poole maakera

Ma lõpetasin kümnenda klassi, läksin üheteistkümnendasse ja juba siis olid mul Eestis mõned amatöörvõistlused. Ma tundsin, et gümnaasium ei ole minu jaoks sobiv, alguses läksin tegelikult Taisse kaheks kuuks treeninglaagrisse. Seal hakkas mulle aga niivõrd meeldima ja võistlused läksid hästi ning ma teenisin sellega elatist. Siis otsustasingi, et pakin asjad kokku ja lähen Taisse pikemaks ajaks.

Ma olin siis 17aastane ja alguses olid vanemad selle vastu. Nad olid aga juba pikemat aega näinud, kui väga mulle see spordiala meeldib ja kui palju see mulle isiksusena juurde oli andnud. Lõpuks nad ütlesid, et nad ei taha minu unistustele pidurit peale panna ja kui ma tõesti arvan, et see on hea otsus, siis mine aga.