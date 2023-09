Janek Õiglane: Kohuke või jäätis on suurvõistlusel äge lisamotivatsioon

Milline on maailma tippu kuuluva kümnevõistleja elu pärast MMi? Kas intervjuusid, kohtumisi ja muud tippsportlase eluga kaasas käivaid kohustusi on palju?

Elu on päris rahulik. Olen harjunud, et kui enam-vähem tulemuse teen, tuleb mõni intrevjuu, aga mingit staarimonenti pole mul kunagi olnud. Tavaline elu läheb edasi, naudin puhkust.

(Naerab.) Ma ei ole nii kõva tegija, et hullult peale tullakse. Võib-olla pärast võistlusi paar päeva on, kui intervjuusid küsitakse või kusagile kutsutakse. Mul on mõnus elu ja olen sellega väga rahul.

Nooremana ei meeldinud mulle intervjuusid anda ega rääkida oma perest või tegemistest, aga olen aastate jooksul aru saanud, et see käib asja juurde. Mulle tähelepanu iseenesest ei meeldi, aga kui tahad olla eeskuju noortele, pead olema kättesaadav. Sa pead näitama eeskuju, et kui võistled Eesti eest, ei saa olla ignorantne, vaid pead suhtlema. Ei saa olla nii, et ma lihtsalt võistlen ja põgenen kõigi eest ja mind ei huvita, mis mu ümber toimub.