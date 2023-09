Filmitegija ja kirjanik Kadri Kõusaar: Ma olen nagu liblikas

Kahe lapse emana on Kõusaar oma elu sättinud nii, et lihtsam ja lastesõbralikum on elada Eestis, kuigi tema abikaasa töötab lektorina Londonis, sest seal pole käepärast siin nii enesestmõistetavaid häid huvikoole, lasteaiakoha kuutasu on Londonis 900 eurot ja kui sa lapsel täpselt kell viis õhtul järel ei ole, hakkab tiksuma taksomeeter. Reaalsuses tähendabki see, et lasteaiad on seal vaid rikastele ja paljud kuni viieaastaste emad on sunnitud olema kodused. “Ma ei teadnud algul seda, olin nii naiivne,” tõdes Kõusaar.