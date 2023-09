Taskuhääling ⟩ Ootamatu tõsiasi: PromFesti suurim toetaja oli Leedu maksumaksja

Pehk meenutab vastses taskuhäälingu “Sõnu ei söö” saates, kuidas 1999. aastal toodi Endla ja Estonia teatri koostöös lavale muusikal “Irma”. Pehk täitis seal muusikalise juhi rolli ja Nael oli üks koreograafidest.

Pehk meenutas sedagi, kuidas osa lavastusmeeskonnast oli toona tuisuse ja tuulise talveilmaga väikebussiga teel Pärnusse. Tee oli ääretult libe ja oldi hiljaks jäämas esimesele kohtumisele Endla teatrirahvaga. “Mäletan, et Jüri Nael istus tagapingis ja ütles, et kui me nüüd kõik hukka saama, jõuame vähemalt õhtustesse uudistesse,” kirjeldas Pehk Naela musta huumorit. “Sealt maalt on Jüri mulle meelde jäänud ja oleme hiljem teinud palju koostööd.”

Pehk tunnistas taskuhäälingu stuudios sedagi, et olnud aegu, mil PromFest olnud rahaliselt tugevas miinuses ja on mõlgutanud loobumisplaane. Hoolimata raskustest on festivaliga jätkatud ja tänavune ooperilavastus “Tuhkatriinu” oli üle kahe aasta toimuva festivalilavastustest 11nes.

Pehk tõi ootamatu faktina esile, et tänavuse festivali suurim toetaja oli Leedu maksumaksja pea 100 000 euroga. Seda raha küll festivalikontole ei laekunud, vaid sellega kaeti ooperilavastuse korralduskulud ja kõik muu sinna juurde kuuluv. Kuid mõistagi on festivali suurtoetajad samuti Pärnu linn ja Eesti riik.