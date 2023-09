Otsekui pärast pikka ja päikest täis koolivaheaega kogunesid nädala alguses puhanud nägudega rahvasaadikud taas riigikogu suurde saali pinkide taha, et alustada sügisistungjärguga. Optimist võiks isegi eeldada, et nüüdseks on kevadine opositsiooni ja koalitsiooni kirglik ja tingimusteta vastasseis taltunud. Ehk meenub rahvaesindajatele seegi ülesanne, milleks me oleme nad Toomapeale saatnud? Kas see võiks ehk olla seadusloome ja otsuste kaudu korraldada elu Eestis võimalikul parimal viisil?