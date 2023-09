Bikiinifitnessi maailmameister Agne Kiviselg hakkas profiks: Alustan uue ja väga ägeda peatüki kirjutamist

34aastane atleet võitis amatööride konkurentsis kaheksa aastaga kõik, mis võita andis. Kirsiks tordil oli mullune triumf maailma punktitabelis, kus Pärnu Tiim Go Fiti liige edestas pingereas 520 naist. Viiekordne Eesti tšempion rehkendas, et astus noil aastatel lavale kokku enam kui 70 korral – see olevat sel spordialal väga suur number.

Kiviselg teenis aastate jooksul 15 profikaarti ehk kutset amatööride liigast tippseltskonda (Elite Pro) – nüüd tundis suvepealinlane, et on õige hetk see realiseerida ja astuda karjääris samm edasi. Äsja jättis Ramil Lipu õpilane seljataha ka hooaja esimese võistluste maailma ässade kõrval.

Agne, kuidas sündis otsus, et nüüd on minek proffide sekka?

Otsus sündis tegelikult juba eelmisel aastal, sest Pro-kaardi vastuvõtmisel näevad reeglid nii ette. Ma tegin selle sammu seetõttu, et mul on kogu sportlaskarjääri jooksul olnud põhimõte, et tahan saada profiks. Nüüd tundsin, et olen selleks valmis nii mentaalselt kui füüsiliselt.

See oli suur otsus, mis muudab minu sportlaskarjääris väga palju. Arutasin seda vaid oma treeneri Ramiliga, kellega koos see otsus sündis. Olime selle mõttega tegelikult juba varemgi mänginud, aga mullu sai selgeks, et see on minu amatööriliiga viimane aasta – võtame sellest kõik, mis võtta annab! Seda me ka tegime ja nüüd olen rahuliku meelega proffide seas.

Kuidas eelmisele peatükile tagasi vaatate, amatööride seas sai vist kõik saavutatud? Triumfeerisite nii Euroopa kui maailmameistrivõistlustel.

Sellele tagasi vaadates … tõmbab siiani klombi kurku. Kas tõesti?! Mis kõik sai saavutatud, kus sai käidud, mida kogetud. Ma ei oleks see inimene, kes praegu, ilma nende kaheksa ja veel rohkemate aastateta. Olen saavutanud kõik, millest unistanud ja rohkemgi veel – imeline!