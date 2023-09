Nädalavahetusel peksti ühtejärge

Samuti laekus politseile teade, et 15. septembril lõi 63aastane mees Pärnus Aia tänava korteris tuttavat 43aastast naist.

Politsei asus taas uurima ka sõidukivargust Põhja-Pärnumaal. 15. septembril avastati, et Põhja-Pärnumaa vallas on sisse murtud garaaži ja sealt varastatud kaks isevalmistatud jahuveskit ja külgkorviga mootorratas Pannonia. Esialgseil andmeil on kahju 1000 eurot.