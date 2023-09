Pärnumaad läbivad ööpäevas sajad rahvusvahelised veosed, ent maantee on jätkuvalt eelmisest sajandist. Tallinnast kuni Ääsmäeni on Via Baltical sõit turvaline. Moskva olümpiamängudeks valmis neljarealine tee. Edasi tuli aastakümneteks vaikus. Sealt edasi Saugani ehk pea 100 kilomeetri ulatuses on kannatuste rada. Vabandust, vahepeal on üks Kadri Simsoni ministriks oleku ajal rajatud kolmerealine lõik ja see on kõik.