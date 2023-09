Kukk on varasemateski saadetes osalejatele kaasa elanud, enda kohta aga arvas, et pole võib-olla selleks saateks loodud.

“Pärast Otsa-kooli lõpetamist eelmisel kevadel oleme sõpradega päris palju arutlenud selle üle ja leidnud, et lauljale on superstaarisaade väga hea stardipakk, millelt oma karjäär üles ehitada. Ja nad julgustasid mind osa võtma,” otsustas ta selle tee nüüd ikkagi ette võtta. “Tahan kasutada seda võimalust, et oma loomingut rohkema publikuni tuua ja võib-olla kontakte juurde saada, eri produtsentide ja muusikategelastega koostööd teha.”