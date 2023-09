Halinga puhkpillifestivalil osalejaid innustavad tänavu Riia noored

Tänavu innustab neid lõppkontserdi külalisesinejana Riia ülikooli puhkpilliorkester koos professori ja dirigendi Janis Purinšiga.



Eesti puhkpillimuusika ühingu juht Kaido Kivi väljendas heameelt, et hoolimata vahepealseist COVIDi-raskustest pole festival veel ühtki aastat vahele jätnud. Eriti õnnelik on ta selle üle, et registreerunuid on kogu Eestist: Orissaarest, Kuressaarest, MUBAst Tallinnast, Keilast, Põltsamaalt, Jõgevalt ja mujalt. “Püüame kaasata võimalikult palju oma ala spetsialiste väljastpoolt Pärnut, pakkuda õpilastele võimalust teistegi õpetajate all tarkust omandada,” rääkis Kivi.



Festival algab laupäeva hommikul õpitubade-meistriklassidega eri instrumentidele, toimuvad ansamblimäng ja individuaalõpe. Klarnetite, saksofonide mängijad omandavad oskusi Edmund Altmanise käe all, trompetimängijaid juhendab Neeme Ots, flötiste Kerstin Laanemets. Madalate vaskpillide mängijatele teeb meistriklassi hispaanlane Jose Antonio Page Ramirez, kes alustas oma õpinguid Eesti muusika- ja teatriakadeemias Avo Otsa juures, otsustas seejärel jäädagi Eestisse ja töötab nüüd Võru muusikakoolis. “Mina kutsun teda hellitavalt kodustatud eestlaseks,” muheles Kivi.



Halinga puhkpillifestival on koht, kus toimub rivitrummarite väljaõpegi. See on üks osa puhkpilliorkestritest, mis on jäänud kahjuks natuke tahaplaanile, selgitas puhkpillimuusika ühingu juht.



Üritame jätkuvalt hoida elus seda ajaloolist traditsiooni, mille David Otto Wirkhaus lõi orkestrite loomisega Eestis. Kaido Kivi





Pühapäeval pannakse osalejaist kokku festivaliorkester, mis saab lugusid harjutada ja õhtusel lõppkontserdil üles astuda eri dirigentide taktikepi all. Plaanis on Pärnu-Jaagupi ja MUBA trompetiõpilaste sooloetteasted. Festivaliorkester on soojendajaks külalistele, kelleks seekord Riia ülikooli 50-liikmelise koosseisuga puhkpilliorkester.



Aastate jooksul on noorte mängijate ette kutsutud mitmesuguseid innustajaid, käinud on omaaegsed kaitseväe orkester, politsei- ja piirivalveorkester, puhkpilliorkestrid Tartu ja Saxon, Läti kaitseliidu orkester, paar aastat on festival olnud ühendatud puhkpilliorkestrite ja kooride konkursiga “Laulu- ja pillilahing”.