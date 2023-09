Täiskasvanule võib tunduda, et mis see lasteaias veedetud aeg ära ole. Kuigi mudilane saab lustida eakaaslastega, õppida ja mängida, on see tegelikult väsitav keskkond. Kiljumine, möllamine roiutab pisikest põnni päeva lõpuks korralikult. Kui aga sellele järgneb veel kaua kestev ja väsitav kojusõit, kui määratu pikk on siis ühe väikelapse päev?