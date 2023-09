Nädalast jäi kõlama ⟩ Millist maksu soovite?

Kui järgmise aasta riigieelarve asjus on valitsus jõudnud suures osas kokkuleppele ja peagi tullakse sellega riigikogu ette, siis 2025. aasta eelarves laiutab 400 miljoni suurune maksuauk. See on üüratu summa, millle kokkusaamiseks võimuliidul head plaani ei ole.