Neeme Järvi ja ERSO avavad monumentaalse teosega Pärnu kontserdimaja sügishooaja

Maestro Neeme Järvi sõnutsi on nende kahe geniaalse teose, Mahleri "Tuhandete sümfoonia" ja "Ülestõusmissümfoonia" järjestikune ettekandmine siin väikeses Eestis suursündmus. "Mul ei olegi põhjust enam juhatada reakontserte, mida olen elu jooksul nii palju teinud. Kui midagi ette võtta, siis tõeliselt suurt ja väärtuslikku. Ainus probleem on see, et nüüd tuleb välja nii, et ma isegi ei tea, kumba sümfooniat ma rohkem armastan!" muheles ta.