Pärnusse lisandus teine arhondi aunimetuse kandja

Pärnus on nüüd kaks arhonti, Port Artur Grupi juhatuse liige Viljo Vetik pühitseti samas katedraalkirikus 2013. aastal koos helilooja Arvo Pärdiga ja Enn Rand tänavu. Viljo Vetiku sõnade kohaselt on kirik ainus käega katsutav lüli erinevate põlvkondade vahel. Vetik on aidanud kaasa Eesti sõjameeste mälestuskiriku taastamisele Toris, panustanud Kihnu kiriku remonti tornist ja katusest siseruumini ning tugenud Pärnus Issandamuutmise kiriku renoveerimist ja torniristide kuldamist.