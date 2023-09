VIDEO ⟩ Pärnu Vaprus pidi meistriliigas tunnistama lähikonkurendi kindlat paremust

Vapruse peatreener Igor Prins tõdes mängujärgses intervjuus, et suures pildis pole katki midagi – küll oli katki äsjane etteaste. "See kuidas Paide alguses peale tuli: nad olid erksamad, täpsemad. Meie tegime vigu ja magasime olukordi maha. 0:3 tõmbas meid jalust ja me ei saanudki enam mängu tagasi. Üritasime, aga olime ebatäpsed ja mängisime ebakindlalt," resümeeris Prins.