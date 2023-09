Matsalu loodusfilmide festivali võitis Belgia film

Festivali rahvusvaheline žürii kirjeldas võidufilmi nii: “See on peenelt vormistatud lugu, mis paneb meid mõtlema inimese ja loomade vahelisele suhtele, olgu selleks siis metsikud või koduloomad. Tasakaal on saavutatud meisterliku vormi abil: selle helikujundus, operaatoritöö ja loo jutustamine on kõik silmapaistvad. Ehkki filmil puudub inimjutustaja hääl, on see lugu provokatiivne ja läbi loomade vaatenurga annab teada ka midagi meie endi kohta.”