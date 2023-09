Pärnu linn tõstis spordirajatiste kasutamise hinda

Spordikeskuse juhataja Maidu Lahe sõnutsi ei saa uue hinnakirja puhul esile tuua üht, üleüldiselt rakendatavat hinnatõusu protsendi määra. “Muudatused lähtuvad sellest, kui ajakohased ja vajadustega vastavuses on praegu kehtivad hinnad. Näiteks ujulas on hinnatõus keskmiselt 10–15 protsenti: õhtuse tsooni üksikpilet, mis praegu maksab 6,50 eurot, hakkab jaanuarist maksma 7,50 eurot,” selgitas ta.

Laht lisas, et kohati lähtus hinnatõus vajadusest ühtlustada eri rajatiste hinnakirjad. “Näiteks on varasemast olnud hinnakirjades erisused-soodustused mõne spordiala suhtes, mille rakendamine ei kohtle alade harrastajaid võrdselt,” tõdes ta.

“Möödunud on kaheksa aastat, mil on majandatud 2015. aasta hindadega, aga praeguses majandusolukorras ei ole samade hindadega jätkamine kahjuks jätkusuutlik. Rajatised vajavad pidevat hooldust ja korrashoidu, töötasude alammäär on viimase kaheksa aastaga kahekordistunud, Pärnu kütte hind on võrreldes 2015. aastaga tõusnud kaks korda, energia hind on ainuüksi viimase paari aastaga teinud olulise sammu ülespoole ja uued maksutõusud ootavad ees 2024. aasta alguses,” jutustas Laht.