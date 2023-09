“Mulle on väga tähtis koostöö Vändra kunstigaleriiga just selle vana ütluse põhimõttel: rahvas elab, kuni su küla elab. Ja kui külas on tõepoolest sellised ideed ja inimesed, kes tahavad midagi teha, on meie asi seda toetada. Sellepärast, et me kõik tahame, et see küla ja rahvas elaks,” mõtiskles Helme.