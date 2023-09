Taskuhääling ⟩ Kristen Michal: Majandus peab mahtuma looduse piiridesse

Raido Keskküla: Päev Pärnus algas kaubandus-tööstuskoja ärihommikusöögiga. Millised lahendusi ootavad siinsed ettevõtjad kliimaministeeriumilt?

Ärihommikusöögi mõte oli, et anname ülevaate, millega praegu tegeleme, sest kliimaministeerium on üdini uus ministeerium. Paljudel pole isegi aimu, millega see tegeleb. Kui püüda suurt valdkonda kokku võtta, siis ütleks, et see on keskkond koos majandusega. Majanduse alla kuuluvad energeetika, taristu, maavarad, transport, lennundus, merendus.

Põhiline küsimus, mis puudutab kliimaministeeriumi ja Eesti tulevikku, on see, kuidas leida väiksemast keskkonnajalajäljest konkurentsieelis Eesti ettevõtlusele ja loodusele.

Sirle Matt: Ette valmistatakse kliimaseadust. Mis see on ja mida meie elus muudab?

Juristina ütlen, et see sõna tuleks lahku kirjutada, aga see saab olema meie valdkonna põhiline seadus. Oma olemuselt on kliimaseadus see, mis annab raami kliima ja majanduskeskkonna suhetele. Kirjeldab ära, mismoodi me edasi liigume. Mida teeme, et väiksem keskkonnajalajälg muutuks konkurentsieeliseks.

Toon mõne näite. Me peame andma vastuse küsimusele, mida teeme mõne valdkonnaga, mille saaste ja heide on suurem. Palju on räägitud näiteks põlevkiviga seonduvast. Praegu on varasemad valitsused juba välja andnud 478 miljoni tonni jagu põlevkivi kaevandamise lube. See tähendab, et umbes 30, isegi 40 aastat on võimalik kaevandada. Taotlemisel on neli luba 670 miljoni tonni peale. See on tohutu suur kogus.