Suurõppuse lõpus kuuleb senisest rohkem paugutamist

“Neil reservväelastel, kes õppusele tulid, on selge arusaam, miks nad seda teevad,” kinnitas Paimla. “Ma näen, et neil on suur tahe panustada,” lisas ta. Malevapealik tõstis esile ka instruktorite head tööd. “Olen Kaitseliidu ja kaitseväe instruktoritega väga rahul, nende tegutsemine on professionaalne,” sõnas kolonel.