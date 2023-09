Kaheksakümnendatel maal elu kihas, seltsimajad olid inimesi täis, peeti sügiseti lõikuspidu, tegutsesid huviringid ja igas külas oli oma orkester. Inimesed suhtlesid nii tööl kui ka naabruskonnas. Kuhu on kõik kadunud ja kas need ajad tulevad tagasi? Mida saame ära teha? Mis on väikeste kogukondadega teinud haldusreform? Need ja paljud samalaadsed küsimused vaevavad meie ühiskonda.