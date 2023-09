Inimesed, mis teil viga on!? Olete haiged või milles on asi? Milles on süüdi loomad, et te võtate neilt toidu ära? Heinapallid pannakse põlema, purustatakse kile. Nüüd, talve tulekul, hävitada loomatoit on kuritegu. Ka teie, kurjategijad, tarvitate piimasaadusi.