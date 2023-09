Toomas Kivimägi ⟩ Riigieelarve Pärnu nägu

Eelneva taustal on paljudele üllatus, et investeeringud Pärnumaale on väärikalt esindatud. Via Baltica. Järgmisel aastal viiakse lõpule Pärnu–Uulu 2+2-tee (üheksa kilomeetrit) ehitus kogumaksumusega 34,8 miljonit eurot, sellest aastal 2024 jääb katta 1,5 miljonit. Ehitaja on tubli, lubades juba jaanipäevaks viimase lihviga lõpetada. Tööd ju napib.

Veel sel aastal alustatakse järgmise lõigu, Sauga–Pärnu 2+2-tee ehitusega, kogumaksumus 13,3 miljonit eurot, pikkus 2,6 kilomeetrit. Hankeleping on allakirjutamise faasis. Järgmisel aastal on rahalist katet 8,8 miljonit eurot. Valmimise tähtaeg 2025. NB! Siin toodud rahanumbrid erinevad (mõnevõrra) 2024. aasta riigieelarve eelnõu seletuskirjas olevast, ent on sellevõrra täpsemad. Olen käinud need read transpordiametiga üle, kel alati täpseim seis, kusmaal asjad on. Tänu neile!