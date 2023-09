Isamaa seisukoht on selge: Eesti vajab madalamaid makse ja vähem bürokraatiat, et pikas mõõnas majandus saaks pöörduda tõusule ja elukalliduse kerkimine ei ähvardaks enam meie inimeste toimetulekut. Neid punkte riigieelarvest aga ei leia. Sootuks vastupidi!

Paljude valitsuse negatiivsete otsuste mõju on kavalalt ära peidetud ootamatute ridade taha. Seepärast alustangi arvudest, mis puudutavad alkoholi- ja tubakaaktsiisi laekumisi, mida on 2024. aastal planeeritud laekuma kokku ligemale 28 miljonit eurot vähem kui tänavu. Sisuliselt on aktsiisitõusudega tekitatud eelarveauk, mis tabab kõige valusamalt just Pärnut. Nagu rahandusministeerium ise tunnistab: välismaalased hakkavad ostma vähem ja suureneb eesti elanike piirikaubandus. Seda siis veel peale üleüldise elukalliduse tõusu.